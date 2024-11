Stava attraversando le strisce pedonali quando d’un tratto è stato investito da un’auto. È successo questo pomeriggio a Pizzo Calabro. Tanti minuti d’attesa prima che un’ambulanza giungesse sul posto.

A Vibo Valentia non c’erano mezzi a disposizione, quindi i soccorsi sono dovuti arrivare da Tropea. Dopo 45 minuti disteso sull’asfalto, il malcapitato è stato raggiunto dall’equipe del 118, infermiere e autista soltanto senza medico a bordo. Ma al peggio non c’è mai fine, ed è qui che accade l’impensabile: una delle gomme anteriori dell’ambulanza è andata a fuoco.

L’autista con un estintore è riuscito a spegnere il principio d’incendio, peraltro non si tratterebbe del primo episodio del genere. Dopo altri lunghi minuti per strada, infine, è stato possibile trasportare l’uomo vittima dell’incidente in ospedale a Vibo per gli accertamenti del caso.