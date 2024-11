I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre dalle lamiere delle auto uno dei conducenti. Per entrambi si è reso necessario il ricovero all’ospedale di Vibo Valentia

Questa mattina, alle ore 5,40 circa, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti per un incidente stradale sulla SS 18 nel comune di Pizzo Calabro, in località Colamaio2.





Per cause in corso di accertamento due autovetture, una Citroen C2 ed un’Alfa 156 si sono scontrate. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, con l’ausilio del divaricatore e della cesoia idraulica, hanno estratto dalla vettura il conducente della Citroen C2, che era rimasto incastrato all’interno, consegnandolo al personale sanitario intervenuto sul posto.



A seguito dell’impatto, anche il conducente dell’Alfa 156 è rimasto ferito e ricoverato, unitamente al conducente dell’altra autovettura, presso l’Ospedale Civile di Vibo Valentia.