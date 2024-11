Dai primi rilievi degli inquirenti, sembra che l'esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio sia stata accidentale.

Pizzoni (Vibo Valentia) - Un errore e una distrazione avrebbero provocato l'esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio di Pizzoni, che ha portato alla morte dell'operaio Marinica Bostinaru, e al ferimento di Ernesto Pugliese, il titolare. Secondo gli inquirenti, l'esplosione sarebbe avvenuta nel container in cui lavorava Marinica Bostinaru, che ha avuto la peggio. Ernesto Pugliese si trova da tre giorni ricoverato al centro grandi ustionati di Palermo, e non è più in pericolo di vita.