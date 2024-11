I Carabinieri e i vigili del fuoco portano avanti le indagini per comprendere le cause dell'esplosione che ha provocato la morte dell'operaio rumeno, e le ustioni del proprietario della fabbrica.

Pizzoni (Vibo Valentia) - Sequestrata l'area intorno alla fabbrica di fuochi d'artificio di Pizzoni esplosa alla vigilia di natale. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le cause dell'evento, ancora incerte. A causa dell'esplosione dello stabile è morto l'operaio di origine rumena Marinica Bostinaru, rimasto sepolto sotto le maceria. Il proprietario della fabbrica, Ernesto Pugliese, è rimasto seriamente ustionato, ed è stato trasferito in Sicilia in un ospedale specializzato. Già acquisite le immagini della videosorveglianza.