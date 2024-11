Via libera dalla Santa Sede che però non si pronuncia sull'eventuale soprannaturalità delle apparizioni riferite da fratel Cosimo Fragomeni. Il vescovo Oliva: «Grande soddisfazione, ora fedeli più tranquilli e liberi da pregiudizi»

Dopo 56 anni la Chiesa riconosce ufficialmente il valore spirituale e pastorale dell’esperienza dello Scoglio. Dal Vaticano arriva infatti il nulla osta alla venerazione della Madonna di Placanica. Con decreto del 5 luglio 2024, emesso dal Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, S.E. Card. Víctor Manuel Fernández, approvato direttamente da Papa Francesco, viene concesso il Nihil obstat, che rappresenta il livello più alto di riconoscimento di un fenomeno religioso. Il Nihil obstat consente di «apprezzare il valore pastorale e promuovere pure la diffusione di questa proposta spirituale, anche mediante eventuali pellegrinaggi, raduni ed incontri di preghiera. I fedeli «sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione». Questo riconoscimento avviene dopo anni di discernimento e di accompagnamento pastorale della realtà dello Scoglio, in seguito alle diverse richieste avanzate al Dicastero per la Dottrina della Fede da parte della diocesi di Locri guidata da monsignor Francesco Oliva.

L'annuncio di Oliva

«Questo riconoscimento che è stato dato alla devozione alla Madonna dello Scoglio è per noi motivo di grande gioia e di viva soddisfazione – ha detto il vescovo locrese - È un segno speciale che lo Spirito Santo vuole dare ai fedeli della nostra chiesa e a quanti frequentano da anni questa realtà mariana: d’ora in avanti possono guardare a Maria più da vicino, avvertendo la sua presenza e l’incoraggiamento a seguire Gesù, anche quando le prove e difficoltà della vita ne rendono più difficile il loro cammino. Adesso tutti, anche i più dubbiosi e scettici, possiamo guardare allo Scoglio liberi di pregiudizi con la consapevolezza che siamo davanti a un dono prezioso fatto alla nostra diocesi e, direi, all’intera Chiesa universale. Tale riconoscimento ha un grande significato ecclesiale e dà più serenità a quanti pellegrini da anni frequentano la realtà dello Scoglio. Qui possono continuare a vivere la devozione mariana ed a svolgervi attività religiose e di culto».

Il nulla osta arriva, precisano dal Vaticano, «senza formulare alcun giudizio sulla eventuale soprannaturalità o meno» di questi eventi. La venerazione della Madonna dello Scoglio è nata in seguito alle apparizioni riferite dal mistico fratel Cosimo Fragomeni, allora 18enne che faceva il pastore. I fatti sarebbero avvenuti dall'11 al 14 maggio 1968. La Dottrina della Fede, in base alle nuove norme, ha dato dunque il "nulla osta" senza pronunciarsi sulla eventuale soprannaturalità di questi eventi. Il prossimo 5 agosto il Santuario ospiterà una solenne celebrazione eucaristica di ringraziamento per l'importante riconoscimento ottenuto.