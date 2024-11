Un 40enne di Platania, nel Catanzarese, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni. I militari, supportati dal fiuto infallibile di Manco, il cane anti droga in servizio presso il Nucleo Cinofili dello Squadrone eliportato “Cacciatori Calabria”, hanno perquisito la casa dell'uomo nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio.

È stato proprio il quattrozampe a guidare i carabinieri verso un magazzino dove è stata trovata più di un chilo di marijuana, confezionata in 9 buste di cellophane di cui 5 già sottovuoto per essere conservate meglio. Le bustine si trovavano all'interno di un mini-frigo portatile nascosto all'interno del magazzino.

Oltre alla droga sono stati trovati anche tre bilancini di precisione elettronici, materiale per il confezionamento e soldi in contanti per un totale di 3.475 euro, per i quali l’arrestato non ha saputo giustificare il possesso e la provenienza lecita. Rinvenuti inoltre tre munizioni da caccia calibro 12 illegalmente detenute. Il tutto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. L'arresto è stato poi convalidato e sono state applicate al quarantenne le misure cautelari dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione in Caserma.