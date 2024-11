Il commissario prefettizio di Platì è Luca Rotondi, che era stato già commissario nel maggio 2014

Il prefetto di Reggio Calabria Claudio Sammartino ha nominato il commissario prefettizio di Platì, Luca Rotondi, con il compito di gestire il Comune finchè non saranno eletti gli organi ordinari. Rotondi era stato già commissario nel maggio 2014, quando non era stato raggiunto il quorum per la validità delle elezioni.