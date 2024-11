E’ arrivata al capolinea l’inchiesta della Dda di Catanzaro che lo scorso mese di maggio aveva portato all’arresto di 21 persone nell’ambito dell’operazione Plinius 2 contro gli esponenti della criminalità organizzata dei 'Valente-Stummo', attivi nel comune di Scalea e nei paesi limitrofi.

Un’indagine che ha consentito di delineare gli assetti di un’associazione ‘ndrangehtista e i collegamenti con il clan “Muto”. I destinatari dell’avviso di conclusione delle indagini vergato dal pm distrettuale Pierpaolo Bruni sotto il coordinamento del procuratore vicario Giovanni Bombardieri sono in numero superiore rispetto agli originari destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare. Sotto accusa trentadue indagati accusati a vario titolo di associazione a delinquere, estorsione, usura, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale, traffico di tabacco lavorato estero, ricettazione, calunnia, intralcio alla giustizia e violazioni di domicilio. Reati aggravati dalle medalità mafiose. Secondo l’accusa, l’attività della cosca, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, sarebbe stata finalizzata al controllo ed allo sfruttamento delle risorse economiche della zona attraverso delitti contro il patrimonio e la persona. In particolare avrebbero messo in atto diverse estorsioni ai danni di commercianti ed imprenditori del posto, turbando la libertà degli incanti allo scopo di accaparrarsi immobili di rilevante valore e inibendo la partecipazione all’asta di altre persone. L’operazione Plinius 2 rappresenta la prosecuzione dell’attività investigativa dei Carabinieri di Cosenza che, nel luglio 2013, aveva portato all’esecuzione di 39 arresti, tra cui anche alcuni amministratori comunali di Scalea, il sindaco di allora, cinque assessori e il Comandante della polizia municipale.



Sulla base delle risultanze investigative relative al condizionamento dell’Amministrazione da parte della criminalità organizzata, il 25 febbraio 2014, era stato emesso il decreto del Presidente della Repubblica per lo scioglimento del Consiglio Comunale di Scalea, gestito da una Commissione straordinaria.

Nomi:



Aliberti Fernando, Arcuri Ettore, Barbaro Raimondo, Bloise Maria Francesca, Carrozzini Luca, Cipolla Franco, Crusco Giuseppe, De Luca Francesco, De Luca Luigi, De Rosa Raffaele, Della Montagna Anthony, Esposito Edone, Faraco Angela, Favaro Gaetano, Iacovo Emilio, La Greca Francesco, Lombardo Gian Claudio, Maccari Guido, Mandato Antonio, Misiano Giuseppe, Pancaro Rodolfo, Pietrolungo Umberto, Scornaienchi Lido Franco, Scornaienchi Luigi, Servidio Cantigno, Silvestri Giuseppe, Solazzo Alvaro, Spaltro Rocco, Stummo Alessandro, Stummo Mario, Valente Carmelo, Valente Luigi.