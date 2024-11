Le gomme, provenienti da un esercizio commerciale posto nelle vicinanza, erano custodite senza rispettare le norme ambientali

I militari del nucleo investigativo di polizia ambientale dei carabinieri forestali di Cosenza hanno deferito all’Autorità Giudiziaria due persone per gestione illecita di rifiuti speciali, nell’ambito di un’attività coordinata dalla locale Procura della Repubblica.

In particolare, all’interno di un’area condominiale di Via Beato Umile , in cui dimorano numerose famiglie, è stata riscontrata la presenza di 560 pneumatici fuori uso, depositati sul suolo in divieto alle norme ambientali previste e senza alcun tipo di sistema di sicurezza. L’ingente quantitativo di gomme è stato posto sotto sequestro.

Deferiti il gestore e l’amministratore unico di un esercizio commerciale posto nelle vicinanze, da cui proveniva il materiale custodito illegalmente.