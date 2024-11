«Il mio cammino finisce qui». L'ha detto il sindaco di Polistena, Marco Policaro, aprendo il suo intervento nel consiglio comunale aperto convocato all'indomani del caso scoppiato con l'operazione antimafia Faust.

Il primo cittadino ha annunciato quindi di voler protocollare le proprie dimissioni, dopo aver nominato i legali che costituiranno l’ente parte civile nel futuro processo. Policaro, eletto nel settembre scorso, ha ribadito di aver preso le distanze dal suocero arrestato. Ha poi aggiunto di non aver pagato i tributi della cosca, così come il congiunto aveva detto in un dialogo intercettato mentre parlava con un altro arrestato, zio dell’amministratore.