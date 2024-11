Sanzione di 37mila euro: le forze dell’ordine hanno riscontrato la mancanza di filtri per i reflui dell’ovile, sequestrando un’ingente quantità di prodotti caseari e una trentina di maiali

Sono ancora le pecore a tenere banco a Polistena. Questa volta però sono state le forze dell’ordine, nell’ambito delle periodiche operazioni denominate “focus ‘ndrangheta”, ad accendere i riflettori sul problema delle greggi che si aggirano per il centro del paese. Ad essere attenzionato, in particolare, è stato un ovile presumibilmente abusivo, i cui reflui venivano smaltiti direttamente in un fiume, senza alcun sistema di filtraggio. Il titolare dell’azienda, proprietario di alcune delle pecore “cittadine”, è stato sanzionato con una multa di oltre 37mila euro anche per sfruttamento della manodopera non in regola e per mancanza dei registri previsti dalle normative in materia. Sequestrate, inoltre, ingenti quantità di prodotti caseari, latte e insaccati, nonché una trentina di maiali.



Il controllo è successivo all’inchiesta realizzata da LaC News 24 sulle greggi che quotidianamente attraversano il centro abitato di Polistena, creando problemi alla circolazione stradale e inevitabili situazioni di degrado. Un approfondimento giornalistico che non è andato giù al sindaco Michele Tripodi, che ha reagito parlando di «aggressione mediatica» e convocando un consiglio comunale ad hoc per giovedì prossimo.



