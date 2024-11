E' accaduto a Polistena, nel reggino, dove 34 studenti musulmani hanno pregato insieme ai cristiani e, citando il Corano, hanno ripetuto: 'Chi uccide un uomo merita l'inferno'

Cristiani e musulmani pregano insieme a scuola. E' accaduto a Polistena, in provincia di Reggio Calabria dove, 34 studenti egiziani in Calabria per un progetto promosso dalla fondazione "Misr El Kheir" del Cairo, hanno pregato insieme agli studenti dell'istituto tecnico industriale 'Michele Maria Milano'. "La loro presenza tra gli altri ragazzi dà testimonianza di fratellanza tra Islam moderato e civiltà occidentale", spiega Hussen Rashwan, delegato della fondazione. "Questi ragazzi non si sono solo integrati, si stanno facendo amare da tutti", spiega il preside della scuola, Francesco Mileto. Dopo gli attentati di Parigi, cristiani e musulmani si sono riuniti per pregare insieme e citando il libro sacro dei musulmani, i ragazzi egiziani hanno ripetuto: "Chi uccide un uomo merita l'inferno".