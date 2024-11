Intervistato a margine della conferenza stampa di stamani il Procuratore aggiunto Bombardieri ha spiegato che le posizioni degli ex amministratori di Parghelia e Briatico e del presidente della provincia Andrea Niglia coinvolti nell’operazione dovranno essere ‘approfondite’

"La vicenda lambisce ex amministratori locali del Vibonese, Parghelia e Briatico e siamo in fase di approfondimento; per questo i soggetti interessati sono stati destinatari solo di un decreto di perquisizione. C'erano delle aderenze della criminalita' organizzata nelle amministrazioni".



È quanto dichiarato dal procuratore aggiunto della Dda di Catanzaro, Giovanni Bombardieri, in merito alla posizione del presidente della Provincia di Vibo Valentia, Andrea Niglia, e di altri politici locali coinvolti nell'operazione "Costa pulita".



Rispetto alla posizione di Niglia, in particolare, Bombardieri ha spiegato: "Anche la sua posizione e' oggetto di approfondimento”.