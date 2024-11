Quattro persone residenti in provincia di Crotone, di età compresa tra i 37 ed i 67 anni, con precedenti di polizia, sono state denunciate dai carabinieri perché ritenute essere gli autori di una truffa consumata ai danni di una automobilista trevigiana la quale aveva accettato la sottoscrizione di una polizza assicurativa per la propria automobile giunta via web e per la quale aveva versato 367 euro attraverso un codice inviatole via whatsapp.

Non avendo in seguito ottenuto conferme, però, la donna si era rivolta alla società assicurativa ricevendo da questa la comunicazione che con la clientela la compagnia non usa comunicazioni attraverso la piattaforma di messaggistica. Comprendendo il raggiro, perciò, compiuto con l'utilizzo delle soluzioni grafiche caratteristiche di una nota realtà delle assicurazioni auto, l'automobilista si è rivolta ai carabinieri che hanno individuato e denunciato i presunti responsabili.