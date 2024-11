Un gatto domestico avvelenato e ricoverato in una clinica veterinaria. Non sarebbe un caso isolato

Sarebbero delle polpette di carne tritata, trattate con la metaldeide, un composto chimico tossico, utilizzato come lumachicida, la causa di un episodio di avvelenamento registrato a Rovito, nella Presila cosentina. La vittima è un gatto di casa, Black, costretto al ricovero in una clinica veterinaria di Cosenza per le cure necessarie a scongiurarne il decesso. L’animale ha accusato sintomi neurologici, in particolare sbandamenti, tremori ed eccesso di salivazione. Secondo quanto si è appreso non si tratterebbe di un caso isolato. In passato nella zona si è verificato almeno un altro episodio analogo, ai danni di un cane.