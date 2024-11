La Regione ha istituito il servizio per gli studenti pendolari. In mattinata vertice a Caulonia alla presenza del prefetto Di Bari e dell’assessore Musmanno

Nuovo vertice oggi a Caulonia per fare il punto sui disagi causati dalla chiusura del ponte Allaro ai mezzi pesanti e piantonato h24 dalle forze dell’ordine. Alla riunione hanno partecipato il Prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari, l’assessore regionale alle infrastrutture Roberto Musmanno e una delegazione di sindaci del territorio.

Intanto la Regione, per alleviare i disagi degli studenti, ha disposto dei minibus per l’attraversamento del viadotto in sicurezza, mentre Rfi ha attivato alcune fermate straordinarie dei treni nelle stazioni di Riace e Caulonia.

LEGGI ANCHE:

Come nel vecchio West: “carovane” di tir e auto affrontano il guado Allaro

Ponte Allaro, si pensa a una struttura sostitutiva provvisoria

Ponte Allaro, Anas: «Lavori di rinforzo delle pile entro fine settembre»

Ponte Allaro chiuso ai mezzi pesanti: sopralluogo del Prefetto

Divieto di accesso per “caduta ponte”. Il cartello Anas sull’Allaro è una barzelletta

Cedimenti sul ponte Allaro, traffico interdetto ai mezzi pesanti