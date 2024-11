I Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli (CZ), in occasione del “Ponte dell’Immacolata”, hanno intensificato i controlli preventivi sul territorio della giurisdizione di competenza svolgendo, in particolare, un servizio coordinato a largo raggio che ha interessato i comuni di Soveria Mannelli (CZ), Decollatura (CZ), Carlopoli (CZ), Conflenti (CZ) e Taverna (CZ).

Obiettivo primario dei militari dell’Arma è stata la prevenzione degli incidenti stradali e della diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani dell’area montana del Reventino e della Sila Piccola catanzarese. Sei sono state le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria.

A Carlopoli (CZ), un 42enne del posto è stato sorpreso alla guida di un veicolo in stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti. Tra il comune di Conflenti (CZ) e quello di Taverna (CZ), sono state invece segnalate all’Autorità Giudiziaria cinque persone sorprese a guidare veicoli in evidente stato di ebbrezza: in particolare, un 76enne di Nocera Terinese (CZ), un 34enne di Taverna (CZ), un 22enne di Cicala (CZ), un 36enne di Albi (CZ) e una 21enne di Sorbo San Basile (CZ) i quali, sottoposti a test con apparato etilometro, hanno evidenziato un tasso alcolemico di molto superiore a quello consentito dalla legge.

Durante i controlli sono stati recuperati anche 4 grammi circa di Hashish ed un soggetto è stato segnalato alla competente Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Numerose le violazioni contestate per infrazioni alle norme del Codice della Strada per un importo complessivo di circa 2.000 Euro di sanzioni. Ben 6 patenti di guida sono state ritirate in attesa dei successivi provvedimenti di sospensione.