È in corso nella sede di Roma del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un incontro tra Matteo Salvini e i presidenti di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani. Sul tavolo c'è il dossier Ponte sullo Stretto.

È quanto si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa del Mit. Il decreto per il Ponte sullo Stretto potrebbe approdare già oggi in Consiglio dei Ministri. Ieri è stata pubblicata in anteprima la bozza del decreto, composta di sette articoli.