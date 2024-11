Grandi manifesti sono spuntati come funghi un po’ ovunque. La Questura indaga per identificare il committente

Sono spuntati come funghi. Impossibile non notare i grandi cartelloni pubblicitari che tappezzano Catanzaro lungo le principali vie d’accesso. “Un popolo di pecore genera un governo di lupi”, questo il messaggio che campeggi sui 6 x 3 sparsi un po’ ovunque. Che si tratti di una campagna politica è fuori dubbio, ma non si sa chi sia il committente. Tanto che la Questura ha avviato un’indagine conoscitiva per identificare chi abbia commissionato la realizzazione e l’istallazione dei cartelli.