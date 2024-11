Si è da poco concluso alla Cittadella regionale un incontro tra il governatore Roberto Occhiuto e il sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo. Incontro richiesto nei giorni scorsi, in seguito all'ultimo dibattito consiliare, per avere un confronto diretto sull'insabbiamento del porto turistico, un problema che si trascina ormai da anni nella cittadina tirrenica e che ha largamente superato i livelli di guardia dei pescatori, sempre più in difficoltà.

Nell'immediato si profila, infatti, un totale insabbiamento con l’impossibilità di ogni approdo per una infrastruttura che dovrebbe costituire il volano dello sviluppo economico e sociale del territorio. All'incontro di questa mattina a Catanzaro erano presenti anche il vicesindaco Tommaso Cesareo e il presidente del consiglio Giovanni Rossi, che hanno ribadito al presidente Occhiuto la situazione delicata dell’ente e le tante difficoltà economiche (il comune di Cetraro è in una fase di riequilibrio di bilancio, dunque, non è nelle condizioni di poter fronteggiare il fenomeno).

Un incontro costruttivo

La risposta di Occhiuto non si è fatta attendere. Nella prossima giunta regionale, programmata per martedì, il presidente della Calabria, sentito il direttore generale, presenterà una delibera che stabilirà una somma considerevole per il Comune di Cetraro tramite il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, il principale strumento di finanziamento e attuazione delle politiche di riduzione degli squilibri economici e sociali sul territorio nazionale.

«Insieme al vicesindaco Tommaso Cesareo Senior e al Presidente del consiglio comunale Giovanni Rossi, abbiamo partecipato all'incontro con il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto. Abbiamo prospettato, ancora una volta - sottolinea Ermanno Cennamo - le nostre preoccupazioni sulla situazione del porto di Cetraro, abbiamo detto che con le sole risorse comunali non siamo in grado di intervenire e abbiamo chiesto un sostegno concreto da parte della Regione. Nella prossima giunta regionale verrà presentata una delibera che statuisce una somma considerevole tramite i fondi FSC al Comune di Cetraro. Un risultato atteso e una testimonianza concreta da parte di Occhiuto, che guarda con grande interesse alle dinamiche sociali della nostra città».