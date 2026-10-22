La presidente e deputata di FdI Colosimo risponde positivamente alla richiesta del senatore e collega di partito Silvestroni: «Dalle prime verifiche emersi importanti elementi di riscontro e circostanze che appaiono meritevoli di approfondimenti»

La commissione Antimafia si è attivata per approfondire le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nelle proteste del settore agricolo in Calabria. La presidente dell'organismo parlamentare, la deputata di FdI Chiara Colosimo, a quanto si apprende, ha infatti risposto positivamente alla richiesta di un suo collega di partito, il senatore Marco Silvestroni, che il 13 ottobre sollecitava verifiche su quanto emerso da notizie di stampa sui presìdi a Pizzo, Crotone, Lamezia Terme e Rosarno.

Silvestroni aveva chiesto che, «laddove emergano elementi concreti, la Commissione valuti l'attivazione degli opportuni approfondimenti e l'esercizio delle prerogative di inchiesta rientranti nelle proprie competenze istituzionali».

Tre giorni fa, a quanto si apprende, Colosimo ha risposto al senatore, spiegando che «dalle prime verifiche effettuate - a seguito delle numerose segnalazioni pervenute alla Commissione - sono emersi importanti elementi di riscontro e ulteriori circostanze che appaiono certamente meritevoli di specifici approfondimenti», per «ricostruire le dinamiche sottese alla presenza di soggetti o interessi riconducibili alla criminalità organizzata e ai tentativi di condizionamento delle iniziative di protesta».

La presidente della commissione Antimafia nella sua lettera assicura che «la questione sarà pertanto seguita con la dovuta attenzione», anche per «valutare le opportune iniziative conoscitive».