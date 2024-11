E' accaduto a Sorbo San Basile, nel catanzarese. Il sindaco Luigi Riccelli si è incatenato per protesta contro la decisione di Poste Italiane di lasciare aperto l'ufficio per tre giorni a settimana

Sorbo San Basile (CZ) - Si è incatenato per manifestare contro la decisione di Poste Italiane di rimodulare, cioè ridurre a soli tre giorni settimanali, l'apertura dell'ufficio postale del proprio comune. E' la protesta attuata da Luigi Riccelli sindaco di Sorbo San Basile, comune della Presila Catanzarese. "Siamo persone non numeri", 'L'ufficio postale non si tocca" e "gli sprechi sono altri" sono alcune delle scritte impresse su striscioni affissi davanti all'ingresso dell'ufficio postale.