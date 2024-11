I carabinieri hanno denunciato per soppressione di corrispondenza ed interruzione di pubblico servizio un trentaseienne dipendente dell’agenzia Tnt

CROTONE – Un postino dell’agenzia Tnt, S. A. 36 anni, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Crotone per soppressione di corrispondenza ed interruzione di pubblico servizio. Secondo l’accusa gettava via la posta invece di consegnarla. I militari hanno trovato due sacchi vicino ad un cassonetto con dentro oltre 400 lettere affrancate. Quindi sono risaliti a S.A. a casa del quale sono state trovate altre lettere per un totale di 3.000, quasi tutte del 2014 ed un centinaio del 2012. (mf)