Il Tribunale di Paola ha stabilito che l’ente non dovrà pagare per l’occupazione di alcune aree statali tra il 2003 e il 2017. Sui terreni sorgono il campo sportivo, una scuola media e sei palazzine popolari

Il Tribunale di Paola ha stabilito che il Comune di Praia a Mare non dovrà pagare una cartella da circa 110mila euro all'Agenzia del Demanio per l'occupazione, dal 2003 al 2017, di alcune arre del patrimonio dello Stato. Lo ha stabilito con sentenza pronunciata dalla giudice Ludovica Esposito, che ha accolto le motivazioni dell'Ente e stabilito l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.

Le aree in questione sono quelle su cui, negli anni, sono stati realizzati il campo sportivo "Mario Tedesco", la scuola media e 6 palazzine di edilizia popolare. Nel giudizio è emerso che l'Amministrazione statale non ha assolto l'onere probatorio richiesto per dimostrare l'esatto ammontare e i criteri di determinazione del credito. La giudice ha inoltre condannato il ministero dell'Economia e delle finanze e l'Agenzia del Demanio al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Praia a Mare per circa 12 mila euro. Compensate, invece, quelle tra l'ente e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.