L’uomo si diretto in una struttura ricettiva di Piazza Italia poche ore dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di divieto di dimora, emesso oggi stesso dal Gip del tribunale di Paola. A far scattare l’allarme sono stati i comportamenti ambigui della famiglia

Proseguono i controlli serrati sul territorio da parte delle forze dell'ordine. Si è conclusa poco fa un'attività congiunta condotta dalla Polizia Locale e dai Carabinieri che ha portato all'identificazione di un uomo, successivamente allontanato dal comune di Praia a Mare in esecuzione di un provvedimento di divieto di dimora.

L'intervento è scattato dopo che l'uomo, insieme alla propria famiglia, si era recato in una struttura ricettiva situata in piazza Italia, di proprietà di un noto imprenditore del posto. Alcuni comportamenti ritenuti sospetti hanno indotto gli operatori ad avviare gli accertamenti del caso.

Allontanato da Praia a Mare

Dai controlli è emerso che nei confronti della persona, nata in Sud America e residente all'estero, era stato notificato proprio nella stessa giornata di oggi un provvedimento di divieto di dimora nel territorio comunale di Praia a Mare. Gli operatori, notifica del verbale alla mano, hanno dato esecuzione alla misura, disponendone l'allontanamento.

La sicurezza ricettiva

L'episodio conferma l'intensificazione delle attività di controllo messe in campo sul territorio, soprattutto nel periodo di maggiore afflusso turistico. L'obiettivo è prima di tutto la sicurezza ricettiva, ossia garantire le condizioni di sicurezza sia ai residenti sia ai numerosi visitatori che scelgono Praia a Mare per le vacanze.

L'azione coordinata di Polizia Locale e Carabinieri rappresenta un'ulteriore dimostrazione dell'attenzione riservata alla vigilanza del territorio, con controlli puntuali finalizzati a intercettare eventuali situazioni irregolari e a tutelare l'ordine pubblico.