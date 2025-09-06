La vittima, un 52enne residente ad Aieta, sarebbe stata colpita da schiaffi e pugni da uno sconosciuto mentre consumava il pranzo tra una visita a domicilio e l’altra. Sul fatto indagano i carabinieri

Colpito da schiaffi e pugni sferrati da uno sconosciuto in un parcheggio adiacente al viale della Libertà di Praia a Mare, in pieno giorno, mentre consumava il suo pasto in auto. È quanto sarebbe accaduto a L.C., 52 anni, fisioterapista alle dipendenze dell'Asp di Cosenza, da anni residente ad Aieta. L'uomo, che ha sporto regolare denuncia alle forze dell'ordine, presenta escoriazioni e tumefazioni su tutto il corpo, in particolare al volto.

I fatti

Secondo la ricostruzione, il fisioterapista stava consumando il pranzo in auto, tra una visita a domicilio e l'altra, aveva il finestrino abbassato e la cintura di sicurezza ancora allacciata, quando uno sconosciuto, si sarebbe avvicinato e, senza dire nulla, gli avrebbe sferrato un pugno in faccia. Dopodiché, avrebbe aperto la portiera e avrebbe continuato a percuoterlo, approfittando del fatto che l'uomo era impossibilitato a difendersi perché immobilizzato dalla cintura. In ultimo, l'aggressore si sarebbe allontanato, pronunciando queste parole: «Fatti i fatti tuoi. Se vai dai carabinieri, ti sparo», simulando l'atto di prendere un'arma dalla tasca dei pantaloni.

I soccorsi

Successivamente, sono stati allertati i soccorsi. L'uomo è stato trasportato al vicino ospedale, dove ha ricevuto le cure dei medici e una prognosi di cinque giorni. La diagnosi parla di escoriazioni, tumefazioni e traumi contusivi del labbro superiore e del setto nasale.

Le indagini

Le indagini sono affidate ai carabinieri della locale stazione e ai militari della compagnia di Scalea, che potranno cercare di fare luce sull'accaduto acquisendo le immagini delle tante telecamere di videosorveglianza sparse sul territorio. Ma la vicenda è avvolta dal mistero. La vittima del pestaggio dichiara di non conoscere né il suo aggressore né i motivi che potrebbero aver scatenato la sua furia.