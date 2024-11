Quali siano le ragioni per le quali il sindaco di Praia a Mare non abbia ancora nominato un vicesindaco, non è dato sapere. Ora però sulla vicenda è intervenuto il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, che con una nota invita il primo cittadino a voler ottemperare ai suoi doveri, dal momento che Antonio Praticò è anche presidente del consiglio comunale. A renderlo noto, un comunicato di "Noi per Praia", il gruppo consiliare di minoranza guidato dall'avvocatessa Norina Scorza, che per mesi ha sollecitato in tal senso gli uffici della Prefettura.

I fatti

A un anno e sette mesi dal nuovo mandato, la città dell'Isola di Dino non ha ancora il suo vicesindaco. La questione era stata sollevata dall'opposizione già all'indomani dell'insediamento quando, alla prima seduta successiva alle elezioni, in violazione del "regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale", nonché dell'art. 46 comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali, il sindaco aveva dato due di picche a quanti attendevano con ansia l'investitura del suo vice.

Noi per Praia aveva chiesto lumi con una interrogazione a risposta scritta, alla quale il sindaco, riconoscendo l'errore, si scusava promettendo di darne conto successivamente. Cosa mai avvenuta.

Trascorsi quattordici mesi e decine di richieste ignorate, Scorza si è rivolta direttamente alla Prefettura inoltrando un esposto, che ha suscitato la reazione dell'ufficio territoriale di governo solo tre mesi più tardi. Confermando la violazione dell'art.46 del Tuel, Galeone ha invitato l'amministrazione di Praticò a osservare le norme.

«No alle regole interpretate a proprio piacimento»

«Finalmente, dopo tanta attesa - è scritto nella nota dell'opposizione - la Prefettura ha attenzionato questa amministrazione al rispetto delle regole, che non possono essere interpretate e a proprio piacimento».

Ed in ultimo: «Appare lampante la volontà del sindaco di accentrare tutte le funzioni politiche nella propria carica, infatti lo stesso è anche presidente del Consiglio comunale. Ci auguriamo che si provveda subito all'atto della nomina del vicesindaco».