È un'intimidazione in piena regola quella perpetrata a danno della Polizia Municipale di Praia a Mare. Nella notte, ignoti malviventi hanno tagliato le ruote a nove tra auto e moto in dotazione al corpo dei vigili diretti da Angelo Izzo. I mezzi si trovavano parcheggiati in un'area custodita della cittadina, alle spalle di un noto supermercato del posto. Ad avvisare le forze dell'ordine e il sindaco Antonino De Lorenzo, è stato proprio il comandante, arrivato per primo negli uffici della sede.

Atto ignobile

Sconosciute al momento le cause del vile atto. Dopo aver informato i carabinieri dell'accaduto, sono immediatamente partite le indagini, che si spera possano condure all'identità degli autori. Fortunatamente, per le ricerche gli inquirenti potranno avvalersi delle immagini del sistema di videosorveglianza che monitora costantemente il parco auto della Polizia Municipale.

La solidarietà della minoranza

Sull'accaduto è prontamente intervenuta la minoranza consiliare, composta dal gruppo "Amare Praia", con una breve nota: «Nella notte ignoti hanno danneggiato i veicoli della Polizia Locale tagliando le gomme di automobili, motociclette e ciclomotori. Esprimiamo grande preoccupazione per quanto accaduto. Manifestiamo la nostra solidarietà e vicinanza al Corpo di Polizia Municipale. Chiediamo che vengano intraprese tutte le azioni necessarie ad identificare i responsabili di questo atto di intimidazione. Invitiamo l'Amministrazione comunale ad intraprendere tutte le misure e le iniziative necessarie a tutelare il personale dell'Ente insieme ai residenti ed agli ospiti. Amare Praia è disponibile ad avviare un tavolo di confronto sulla sicurezza locale per far sì che atti del genere non avvengano più».