Il locale, situato a Vallefiorita, non disponeva della certificazione per la somministrazione di cibi e bevande. Nonostante ciò il titolare svolgeva attività di pizzeria: sanzioni per circa 4000 euro

Il presidente di un circolo privato di Vallefiorita, nel Catanzarese, è finito nei guai dopo una serie di controlli, all’attività da lui gestita, da parte dei carabinieri della stazione di Squillace, unitamente a personale del Nil e del Nas di Catanzaro.

Nel corso del controllo, effettuato lo scorso 4 marzo, il personale del Nas ha infatti riscontrato numerose violazioni per generiche carenze igienico – sanitarie con contestazioni per un valore complessivo di euro 4.000 circa. Nella fattispecie è emerso come il circolo fosse privo della “scia sanitaria”, autorizzazione obbligatoria per l’attività di somministrazione cibi e bevande e il titolare, inoltre, si era dedicato completamente a svolgere l'attività di pizzeria.

I militati hanno disposto nell’immediatezza la sospensione dell’attività con contestuale chiusura del locale cucina. Il presidente del circolo è stato inoltre sanzionato per altre carenze igienico sanitarie e per mancanza delle procedure in materia di Haccp. Sono in corso anche accertamenti sugli aspetti riguardanti la presenza e lo status di alcuni dipendenti di cui il presidente non ha potuto esibire nell’immediatezza la documentazione relativa all’impiego.