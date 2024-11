All’arrivo dei soccorsi, l’uomo era già deceduto. Accertamenti per stabilire le cause dell’incidente

Incidente nelle campagne di San Calogero. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto guidata da un pensionato di Rombiolo, Rosario Crudo, 62 anni, è finita fuori strada precipitando in un burrone. A causa del forte impatto, per il pensionato - vigile urbano al Comune di Pizzo, attualmente in pensione - non c’è stato nulla da fare. Quando sono arrivati sul posto i soccorsi, il 62enne era infatti già deceduto. Per i rilievi e per capire l’esatta dinamica dell’incidente sul si sono portati i carabinieri della Stazione di San Calogero.

C.A.