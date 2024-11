Le forze dell'ordine indagano su una serie di furti in appartamento, chiedendo la collaborazione dei cittadini

Potrebbero essere gli autori di una serie furti e rapine perpetrate in varie località della provincia di Cosenza i quattro pregiudicati di nazionalità serba arrestati da polizia e carabinieri lo scorso 20 agosto a Cetraro, dopo una breve colluttazione. Per questo le forze dell’ordine rivolgono un appello ai cittadini affinché collaborino fornendo elementi concreti qualora siano a conoscenza della presenza di una BMW nera nelle vicinanze dei luoghi in cui siano stati consumati eventuali reati.

Le segnalazioni potranno essere inoltrate al commissariato di polizia di Paola (0982/622311) ed alla compagnia carabinieri di Paola (0982/585344). Disponibili anche le foto segnaletiche dei quattro malviventi.