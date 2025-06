È in attività il resort 5 stelle di Villapiana, nel cosentino, sequestrato la settimana scorsa dalla Guardia di finanza nell'ambito di una inchiesta della Procura della Repubblica di Castrovillari su una presunta truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche per oltre 33 milioni di euro nella quale sono indagate 5 persone.

La precisazione arriva dall'amministratore giudiziario della struttura nominato dal Tribunale di Castrovillari.

«L'azienda - afferma l'amministratore in una nota - continua ad operare regolarmente garantendo la regolare erogazione dei servizi con i medesimi livelli di dedizione ed attenzione alla clientela».