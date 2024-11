Il 35enne accusato di aver stuprato una ragazza di 16 anni sul ciglio di una strada, tra il comune di Villapiana e la frazione di Sibari, ricadente nel territorio di Cassano Ionio, è stato scarcerato dal tribunale di Castrovillari. L’indagine è coordinata dalla procura diretta dal procuratore Alessandro D’Alessio e condotta dai carabinieri della Compagnia di Cassano Ionio.

Il gip Festa, all’esito dell’udienza, ha convalidato l’arresto ma ha rigettato la richiesta avanzata dalla procura di applicare la misura cautelare della custodia in carcere al 35enne. Secondo il giudice cautelare del tribunale di Castrovillari mancano i gravi indizi di colpevolezza, in quanto lo stesso non sarebbe convinto della ricostruzione fornita dalla persona offesa agli investigatori. Altri dubbi sarebbero emersi nel corso della visita effettuata in ospedale, dove era stata portata la presunta vittima. Una serie di circostanze, dunque, che hanno portato il giudice a rimettere in libertà il presunto autore dello stupro.

L’indagato è difeso dall’avvocato Liborio Bellusci del foro di Castrovillari.