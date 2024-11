Un nuovo fulmine a ciel sereno per gli enti locali del Vibonese. Il prefetto Giovanni Paolo Grieco, ha appena disposto l'invio di una commissione di accesso agli atti al Comune di Mileto, per accertare eventuali infiltrazioni mafiose ed eventuali condizionamenti nella gestione dell'ente. Il Comune è retto da maggio 2019 dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano. Il tutto sarebbe da ricollegare all’inchiesta antimafia della Dda di Catanzaro denominata Maestrale-Carthago che ha portato all’arresto di alcuni ex amministratori per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio.