Il procedimento riprenderà il prossimo 25 giugno quando sarà ascoltata la giovane cosentina ed ex allieva del liceo, che ha dato il via alla vicenda

È iniziato oggi davanti ai giudici del Tribunale di Cosenza, ed è stato subito aggiornato, il processo a carico del docente Angelo Giuseppe Bastone, accusato dalla Procura di aver molestato sessualmente alcune studentesse del liceo "Valentini-Majorana" di Castrolibero, e dell'ex preside Jolanda Maletta, alla quale è stato contestato il reato di omissioni di atti d'ufficio. Presente in aula il docente, difeso dall'avvocato Giovanni Consoli, assente l'ex dirigente scolastica.

Nel processo si sono costituite parte civile due delle presunte vittime e il centro anti-violenza "Roberta Lanzino" di Rende. Il processo riprenderà il prossimo 25 giugno, quando sarà ascoltata come prima teste proprio Dalia Aly, la giovane cosentina ed ex allieva del liceo, che ha dato il via alla vicenda che ha riguardato il polo scolastico "Valentini-Majorana" aprendo la pagina Instagram "call.out.valentini.majorana", attraverso la quale ha dapprima raccontato la sua storia e poi raccolto e pubblicato le testimonianze di altre studentesse.