Il neo commissario al piano di rientro nella sanità sarà in Calabria la prossima settimana, intanto dice: ‘mi metterò pancia a terra a lavorare’

Il neo commissario per il rientro nella sanità calabrese, Massimo Scura ha rilasciato la sua prima dichiarazione. “Sono abituato a non perdere tempo – ha commentato Scura - mi metterò pancia a terra a lavorare, so che in Calabria non si parte da zero, ci sono delle eccellenze che vanno valorizzate c’è tanto lavoro da fare che va fatto con il coinvolgimento di tutti gli operatori a partire dai medici di medicina generale e pediatri”. “Nel mio agire – aggiunge il neo commissario - al primo posto metto gli utenti, il sistema sanitario li deve prendere in carico a partire dalle strutture territoriali, se necessario portarli in ospedale e poi, accompagnarli nella riabilitazione e assistenza domiciliare . Per fare questo c'è bisogno dell'impegno di tutti, medici, i tecnici, la sanità si organizza solo se si lavora tutti insieme per raggiungere lo stesso obiettivo”.





Massimo Scura, neo commissario alla Sanità calabrese arriverà in Calabria nella prossima settimana. Il neo commissario ha avuto un colloquio con il ministro Lorenzin e ha sentito telefonicamente il presidente Mario Oliverio per capire le emergenze e le priorità da affrontare non appena si insedierà al dipartimento salute. Scura, intanto fa sapere: “Io amo la Calabria, mio padre era calabrese”.