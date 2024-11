Protagonista un 49enne della famiglia Lo Bianco. L’uomo è già stato condannato in primo grado nel maxi processo Rinascita Scott

Ancora un’aggressione ai danni dei sanitari dell’ospedale di Vibo Valentia. Ieri sera a rendersi protagonista di una discussione con un infermiere dello Jazzolino è stato Michele Lo Bianco, detto “Satizzu”, di Vibo Valentia. Il 49enne avrebbe preso a schiaffi un infermiere dentro l’ospedale minacciando poi di sparargli.

Attimi di agitazione e “trambusto” allo Jazzolino culminati con l’arresto di Michele Lo Bianco da parte della polizia e la sua sottoposizione agli arresti domiciliari in attesa della direttissima. Michele Lo Bianco è difeso dall’avvocato Stefano Luciano. Nel maxiprocesso Rinascita Scott, al termine del primo grado è stato condannato a 5 anni di reclusione per concorso in estorsione alla ditta impegnata nei lavori di completamento del nuovo Tribunale di Vibo.