Nelle ultime ore in Calabria le temperature hanno subito un brusco calo. Termometro in discesa non solo sulle vette più alte ma anche alle quote più basse e fin sulle coste con valori che in serata e soprattutto in nottata scenderanno anche al di sotto dei 7°C con possibili picchi fino ai -5/-6°C nelle aree interne con conseguenti gelate.

Come annunciato, dunque, sono apparsi anche i primi fiocchi della stagione, sia sui monti della Sila, tra i 1000 e i 1300 metri di quota, che sul Pollino sia sul versante calabrese che su quello lucano.

Una leggera coltre bianca ha "dipinto" i boschi silani e le strade di Camigliatello, la rinomata località turistica del comune di Spezzano della Sila. Una prima "spruzzata" di neve anche su Monte Curcio, dove si trovano gli impianti di risalita.

Le immagini del corso principale di Camigliatello Silano

La dama bianca, seppure lieve, ha già reso già incantevoli i paesaggi dell'altopiano, cosi come si può notare nelle foto di copertine scattate in località Croce di Magara (1330 metri di quota), dalla struttura Villa dei larici, a pochi passi dai "Giganti della Sila". Nel video postato invece dalla pagina Facebook della Pro Loco di Camigliatello Silano, la situazione nella località turistica poco prima delle ore 13:00.