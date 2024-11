Al via le grandi partenze nel primo vero fine settimana di esodo estivo. Previsto bollino rosso, a partire dal pomeriggio di oggi e per le giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio

In Calabria saranno interessate maggiormente dall’aumento dei flussi veicolari le strade statali 106 Jonica, a Reggio Calabria e Rocca Imperiale (CS), la 18 Tirrena Inferiore a Reggio Calabria e Tortora (CS), la 280 Dei Due Mari a Lamezia Terme e Catanzaro, la 107 Silana Crotonese tra Paola e Crotone, la 682 Jonio Tirreno tra Rosarno e Gioiosa Ionica (RC) e la 534 di Cammarata e degli Sombi tra Firmo e Sibari (CS).

Per quanto riguarda la A2 Autostrada del Mediterraneo, il traffico interesserà l’intera tratta tra la Calabria, Basilicata e Campania, nel raggiungimento delle mete turistiche attrattive del periodo. I volumi maggiori si registreranno nel tratto campano.

Permane la chiusura della statale 177 Silana Crotonese a causa del cedimento del viadotto sul fiume Trionto.

Sulla statale 18 Tirrena Inferiore per gli interventi di manutenzione, è interdetto il tratto in corrispondenza della Galleria Coreca, ad Amantea, in provincia di Cosenza. Il traffico veicolare viene deviato lungo percorso alternativo ex SS 18 viabilità comunale.