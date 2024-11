Italia divisa in due per la festa dei lavoratori: nelle regioni meridionali soleggiato quasi ovunque, mentre al Nord si attendono forti temporali. Già da domenica però la musica potrebbe cambiare ( ASCOLTA L'AUDIO )

Primo maggio con un'Italia divisa in due sul fronte meteo: da una parte l’anticiclone africano che interesserà il Sud e dall’altra la forte instabilità che caratterizzerà invece il Nord.

Il caldo che si è già fatto sentire in questi giorni, in Calabria aumenterà e i termometri toccheranno punte di 31 gradi. Stesse temperature in Puglia, mentre in Sicilia ci saranno picchi di 33-34 gradi. Soleggiato quasi ovunque in tutte le regioni meridionali, anche se qualche pioggia potrà arrivare sul Salernitano e in Basilicata. Da domenica la musica potrebbe però cambiare: al Sud nubi sparse e un lieve calo delle temperature.

Per quanto riguarda il Nord, la festa dei lavoratori trascorrerà sotto la pioggia. Dalle prime del pomeriggio forti temporali accompagnati da locali grandinate dai settori di Nordovest si estenderanno gradualmente verso il Nordest. I temporali potranno essere accompagnati da improvvisi colpi di vento. Le precipitazioni assumeranno carattere di nubifragi sulla Lombardia e poi sui rilievi del Triveneto. Sempre in serata l'instabilità scenderà anche sulla Toscana e localmente sull'Umbria. Da domenica la pressione comincerà ad aumentare e a parte gli ultimi temporali su Lombardia e Triveneto, per il resto il sole sarà prevalente, ma con un clima decisamente meno caldo ovunque.

LEGGI ANCHE: Ristoranti, spostamenti e visite: cosa si può fare nel weekend del primo maggio