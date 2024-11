Il processo è stato fissato per il prossimo 23 marzo a Reggio Emilia

Si è conclusa con oltre 140 rinvii a giudizio e due non luoghi a procedere l’udienza preliminare per gli imputati nel processo "Aemilia" contro la 'ndrangheta sul territorio emiliano. Tra i rinviati al processo anche l’ex calciatore della Nazionale campione del mondo nel 2006 Vincenzo Iaquinta e il padre.

Il processo è stato fissato per il prossimo 23 marzo a Reggio Emilia dove ci sarà l'udienza di programmazione. L'11 gennaio inizieranno invece i processi per gli imputati che hanno chiesto il rito abbreviato: saranno tre le udienze in programma ogni settimana. (AGI)