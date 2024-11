Tra le parti civili è assente la città di Parma, come rileva Giuseppe Baldassarro su Repubblica. L'ufficio legale starebbe ancora valutando...

Una trentina gli enti locali e le associazioni che si sono costituite parte civile nel processo Aemilia, seguito all'indagine che ha rivelato la presenza massiccia della 'ndrangheta in Emilia Romagna, in particolare della cosca Grande Aracri, egemone nel crotonese. La grande assente è l'amministrazione di Parma, guidata dal pentastellato Pizzarotti. La "valutazione" degli uffici comunali sarebbe ancora in corso, ha fatto sapere il sindaco, di fronte alla contestazione del cronista. E nulla esclude che nelle prossime udienze possa arrivare la costituzione di parte civile. Resta incomprensibile il ritardo su un tema tanto importante, come quello della legalità, su cui i cinque stelle da sempre sono in prima linea.