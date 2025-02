Si è concluso nel primo pomeriggio il processo abbreviato di Athena. Il gup del tribunale di Catanzaro, Gilda Romano, ha emesso la sentenza di primo grado nei confronti degli imputati coinvolti nella maxi indagine antimafia della Dda di Catanzaro. L'inchiesta, coordinata dal pubblico ministero antimafia, Alessandro Riello comprendeva il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a delinquere dedita al narcotraffico, estorsioni e altri reati che, secondo gli inquirenti, sarebbero stati commessi agevolando le cosche di 'ndrangheta della Piana di Sibari.

Sentenza Athena, più condanne che assoluzioni

L'impianto accusatorio ha retto quasi interamente. Si sono registrate condanne pesanti per Nicola Abbruzzese alias Semiasse, Leonardo Abbruzzese detto "Nino" e Luigi Abbruzzese, figlio di "Dentuzzo", tutti ritenuti, in epoche diverse, presunti "reggenti" del clan degli zingari di Cassano Ionio. Condannato a oltre otto anni di carcere Pasquale Forastefano, individuato come il capo attuale dell'omonima cosca.

Diverse invece le assoluzioni, a cominciare da Antonio Abbruzzese, figlio di Giovanni Abruzzese. L'imputato per questo procedimento penale era finito al 41bis. Assoluzione anche per Marco Abbruzzese, alias "Lo Struzzo", mentre condanna mite per il fratello Luigi, alias "Pikachu", "reggente" della cosca rom di via Popilia a Cosenza.

Sempre per quanto riguarda i cosentini, si registrano le condanne di Gennaro Presta, Roberto Olibano junior, Michele Di Puppo e Giovanni Pagliaro. Condannata anche Mariarosaria Maestri, la quale è stata invece assolta per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Condanne anche per i collaboratori di giustizia, Ivan Barone e Gianluca Maestri, entrambi accusati di aver perpetrato una tentata estorsione ai danni di un imprenditore di Montalto Uffugo.

In totale, si contano 46 condanne e 12 assoluzioni. Le difese, una volta lette le motivazioni, appelleranno la sentenza di primo grado.

ABBRUZZESE Antonio ESITO assolto CHIESTI 8 anni

ABBRUZZESE Cosimo alias “Cocò” ESITO 6 mesi e 20 giorni di reclusione CHIESTI 6 mesi e 1200 di multa

ABBRUZZESE Francesca ESITO 8 mesi di reclusione CHIESTI 5 anni e 8 mesi e 20mila euro di multa

ABBRUZZESE Francesco alias “Cicciotto” ESITO 9 anni e 2 mesi di reclusione CHIESTI 20 anni

ABBRUZZESE Luigi ESITO 13 anni e 8 mesi di reclusione CHIESTI 20 anni

ABBRUZZESE Luigi alias “Pikachu” ESITO 2 anni di reclusione CHIESTI 12 anni

ABBRUZZESE Leonardo detto Nino alias “castellino” ESITO 20 anni di reclusione CHIESTI 20 anni

ABBRUZZESE Marco alias “u palumm” ESITO assolto CHIESTA ASSOLUZIONE

ABBRUZZESE Marco alias “struzzo” ESITO assolto CHIESTI 12 anni

ABBRUZZESE Nicola alias “semiasse” ESITO 20 anni di reclusione CHIESTI 20 anni

ABBRUZZESE Rocco alias “zurrune” ESITO 11 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione CHIESTI 20 anni

ABBRUZZESE Ivan ESITO assolto CHIESTA ASSOLUZIONE

ARCIDIACONO Gianfranco ESITO 4 anni di reclusione CHIESTI 5 anni e 6 mesi e 30mila euro di multa

ARLEO Gianfranco ESITO 2 anni, 11 mesi e 16 giorni di reclusione CHIESTI 6 anni e 1500 euro di multa

BARONE Ivan ESITO Un anno, 2 giorni e 13 giorni di reclusione CHIESTI 2 anni e 400 euro di multa

BELMONTE Maurizio ESITO 4 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione CHIESTI 3 anni e 8mila euro di multa

BEVILACQUA Stefano ESITO assolto CHIESTI 2 anni

BOGUSLAWSKI Jacek ESITO 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione CHIESTI 5 anni e mille euro di multa

CARUSO Pasquale alias “u pacc”, ESITO Un anno, un mese e 10 giorni di reclusione CHIESTI 9 mesi e 1500 euro di multa

CERCHIARA Alessandro alias “chimico” ESITO 10 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione CHIESTI 14 anni

CERCHIARA Erminia ESITO 8 anni di reclusione CHIESTI 10 anni

CERCHIARA Mario ESITO assolto CHIESTI 1 anno e 200 euro di multa

CAMPANA Maria Stella ESITO assolta CHIESTI 1 anno e 200 euro di multa

COSENTINO Claudio ESITO 5 anni di reclusione CHIESTI 7 anni e 6 mesi e 1800 euro di multa

DI GIOIA Davide Giuseppe ESITO 6 mesi di reclusione CHIESTI 1 anno e 6 mesi

DI PUPPO Michele ESITO 3 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione CHIESTI 6 anni e 4mila euro di multa

DONADIO Raffaele ESITO 5 anni di reclusione CHIESTI 5 anni e 6 mesi e 1200 euro di multa

FAILLACE Francesco ESITO 7 anni di reclusione CHIESTI 7 anni e 5mila euro di multa

FALBO Maurizio alias “naso stuort” o “trapanaridd” ESITO 13 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione CHIESTI 17 anni

FERRARO Danilo, alias “cidruzzo” ESITO assolto CHIESTA ASSOLUZIONE

FIMOGNARI Carmelo Domenico ESITO 2 anni di reclusione CHIESTI 8 anni e 20mila euro di multa

FORASTEFANO Alessandro ESITO assolto CHIESTA ASSOLUZIONE

FORASTEFANO Pasquale ESITO 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione CHIESTI 18 anni

GALLO Osvaldo ESITO 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione CHIESTI 11 anni e 8 mesi

GENISI Antonio ESITO 2 anni e 4 mesi di reclusione CHIESTI 3 anni e mille euro di multa

GENISI Elvira ESITO 6 anni e 6 mesi di reclusione CHIESTI 6 anni e 8 mesi e 20mila euro di multa

GRANITI Francesco alias “nips” ESITO 6 mesi di reclusione CHIESTI 6 mesi e 1200 euro di multa

IQBAL Amjad detto Mustafà ESITO 4 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione CHIESTI 12 anni e 8 mesi

LAINO Francesco assolto CHIESTA ASSOLUZIONE

LAINO Giuseppe ESITO assolto CHIESTA ASSOLUZIONE

LAURIA Giuseppe Salvatore ESITO assolto CHIESTI 4 mesi e 800 euro di multa

MACARIO Albino ESITO 4 mesi di reclusione CHIESTI 2 anni e 4mila euro di multa

MADIO Domenico alias “pilu iancu” ESITO 14 anni e 2 mesi di reclusione CHIESTI 12 anni e 8 mesi

MAESTRI Gianluca ESITO Un anno, 8 mesi e 13 giorni di reclusione CHIESTI 8 anni

MAESTRI Maria Rosaria ESITO 4 anni di reclusione CHIESTI 8 anni e 8 mesi

MAESTRO Sandro ESITO 2 anni e 8 mesi di reclusione CHIESTI 6 anni e 8mila euro

MALOMO Carlo ESITO 2 anni e 2 mesi di reclusione CHIESTI 4 anni e 8mila euro

MANIERI Salvatore alias “scià scià” ESITO 8 anni di reclusione CHIESTI 8 anni

MASTROTA Carmine ESITO 4 mesi di reclusione CHIESTI 6 mesi e 1200 euro di multa

OLIBANO Roberto Junior ESITO 10 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione CHIESTI 12 anni e 8 mesi

PAGLIARO Giovanni ESITO 9 anni e 6 mesi di reclusione CHIESTI 10 anni e 10 mesi

PISCIOTTI Antonio ESITO 9 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione CHIESTI 10 anni e 10 mesi

PISCIOTTI Domenico alias “u liune” ESITO 10 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione CHIESTI 12 anni e 8 mesi

PRESTA Gennaro ESITO 9 anni e 2 mesi di reclusione CHIESTI 12 anni

RINALDI Giuseppe ESITO 11 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione CHIESTI 13 anni e 4 mesi

SELVAGGI Lorenzo Pietro ESITO 2 anni di reclusione CHIESTI 4 anni e 6mila euro di multa

SIRIMARCO Giuseppe ESITO 4 mesi di reclusione CHIESTI 2 anni e 4mila euro di multa

STAMATO Emmanuel ESITO 2 anni e 4 mesi di reclusione CHIESTI 3 anni e 4 mesi