Per le richieste di condanna o di assoluzione bisognerà attendere probabilmente la fine del mese di ottobre, quando il pubblico ministero antimafia Alessandro Riello si rivolgerà al gup Gilda Romano, presidente del giudizio abbreviato di Athena. Di cosa si tratta? Del procedimento penale della Dda di Catanzaro contro le cosche di 'ndrangheta degli Abbruzzese e dei Forastefano, operanti nella zona della Piana di Sibari. Un tempo nemici, ora alleati. I due gruppi, secondo l'accusa, avrebbero condotto le attività illecite in maniera unitaria, controllando il territorio in tutte le sue sfaccettature criminali.

Processo abbreviato Athena, da dove inizia la requisitoria

La requisitoria del magistrato Alessandro Riello è partita dalle estorsioni, i cosiddetti reati fine commessi per la Dda di Catanzaro al fine di agevolare i due clan mafiosi di Cassano Ionio. L'indagine Athena infatti comprende episodi di minacce e violenza che sono finiti al centro delle investigazioni condotte dai carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, al lavoro anche per fare luce sui tanti omicidi avvenuti negli ultimi sei anni. Prova n'è l'inchiesta sul duplice delitto Scorza-Hedhli. Dopo la condanna di Adduci, la Dda ha arrestato in estate Francesco Falliace, imputato sia in Gentlemen 2 che in Athena, quale presunto esecutore materiale del duplice assassinio di Castrovillari.

Ad inizio della seconda settimana di ottobre, la pubblica accusa proseguire nell'illustrare i temi d'indagine che meriterebbero una condanna o un giudizio di non responsabilità penale. Poi, rush finale sull'associazione mafiosa e quella dedita al narcotraffico, dove sono imputati anche soggetti cosentini facenti parte del clan degli "zingari" di Cosenza. In questo procedimento penale c'è solo un collaboratore di giustizia: Gianluca Maestri.

Processo Athena, chi sarà giudicato con il rito abbreviato

ABRUZZESE Antonio, 40 anni

ABBRUZZESE Cosimo, 33 anni

ABBRUZZESE Francesca, 49 anni

ABBRUZZESE Francesco, 27 anni

ABBRUZZESE Luigi, 34 anni

ABBRUZZESE Luigi, 39 anni

ABBRUZZESE Leonardo, 38 anni

ABBRUZZESE Marco, 43 anni

ABBRUZZESE Marco, 33 anni

ABBRUZZESE Nicola, 44 anni

ABBRUZZESE Rocco, 60 anni

ABBRUZZESE Ivan, 40 anni

ARCIDIACONO Gianfranco, 37 anni

ARLEO Gianfranco, 49 anni

BARONE Ivan, 47 anni

BELMONTE Maurizio, 56 anni

BEVILACQUA Stefano, 38 anni

BOGUSLAWSKI Jacek, 39 anni

CARUSO Pasquale, 58 anni

CERCHIARA Alessandro, 33 anni

CERCHIARA Erminia, 36 anni

CERCHIARA Mario, 66 anni

CAMPANA Maria Stella, 60 anni

COSENTINO Claudio, 59 anni

DI GIOIA Davide Giuseppe, 33 anni

DI PUPPO Michele, 59 anni

DONADIO Raffaele, 55 anni

FAILLACE Francesco, 41 anni

FALBO Maurizio, 36 anni

FERRARO Danilo, 35 anni

FIMOGNARI Carmelo Domenico, 43 anni

FORASTEFANO Alessandro, 32 anni

FORASTEFANO Pasquale, 36 anni

GALLO Osvaldo, 36 anni

GENISI Antonio, 56 anni

GENISI Elvira, 28 anni

GRANITI Francesco, 31 anni

IQBAL Amjad, 44 anni

LAINO Francesco, 46 anni

LAINO Giuseppe, 50 anni

LAURIA Giuseppe Salvatore, 35 anni

MACARIO Albino, 56 anni

MADIO Domenico, 43 anni

MAESTRI Gianluca, 45 anni

MAESTRI Maria Rosaria, 39 anni

MAESTRO Sandro, 54 anni

MALOMO Carlo, 41 anni

MANIERI Salvatore, 49 anni

MASTROTA Carmine, 38 anni

OLIBANO Roberto Junior, 30 anni

PAGLIARO Giovanni, 57 anni

PISCIOTTI Antonio, 54 anni

PISCIOTTI Domenico, 56 anni

PRESTA Gennaro, 42 anni

RINALDI Giuseppe, 37 anni

SELVAGGI Lorenzo Pietro, 49 anni

SIRIMARCO Giuseppe, 29 anni

STAMATO Emmanuel, 29 anni

Il collegio difensivo

Nel collegio difensivo figurano gli avvocati Antonio Quintieri, Filippo Cinnante, Gianfranco Giunta, Cristofaro Salerno, Rosetta Rago, Antonio Iorio, Roberta Provenzano, Nicoletta Grandinetti, Enzo Belvedere, Natasha Gardi, Giorgia Greco, Cesare Badolato, Antonio Sanvito, Antonio Ingrosso, Antonella Rizzuto, Rossana Cribari, Riccardo Rosa, Domenico Napoli, Marco Rosa, Enzo Belvedere, Angela Caputo, Mario Ossequio, Giovanni Zagarese, Tanja Argirò, Ettore Zagarese, Giuseppe Scigliano, Giovanni Mazzia, Angelo Pugliese, Gianluca Garritano, Giancarlo Chiaradia, Giovanni Milito, Luca Donadio, Ilaria Costa, Vincenzina Leone, Pasquale Filippelli, Renato Tocci, Giacinto Santoro, Giovanni Brandi Cordasco Salmena, Giuseppe Fioramante, Domenico Marco Maria Chindamo, Luigi Malomo, Liborio Bellusci, Anna Maria Domanico e Giuseppe De Marco.