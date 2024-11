Il leader di Forza Italia, atteso al tribunale di Reggio, ha rinviato per la seconda volta la deposizione perché impegnato in un incontro con il premier turco Erdogan

Impossibilitato a presentarsi in Tribunale perché impegnato, nel pomeriggio, in un incontro con il presidente turco Erdogan, in visita a Roma. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stato riconvocato dal Tribunale di Reggio Calabria il prossimo 26 marzo per essere ascoltato come teste nel processo scaturito dall'inchiesta "Breakfast", in corso nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Claudio Scajola, accusato di procurata inosservanza della pena aggravata dall'avere agevolato la 'ndrangheta in relazione alla latitanza dell'ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena, condannato in via definitiva a 3 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa e attualmente latitante a Dubai.

L'audizione di Berlusconi, prevista in un primo momento per il 22 gennaio, era poi slittata ad oggi ed è stata nuovamente rinviata dopo la comunicazione inviata dal legale del leader azzurro, Nicolò Ghedini. Nel processo, oltre a Scajola, sono imputati la moglie di Matacena, Chiara Rizzo, e il segretario dell'ex deputato Martino Politi.