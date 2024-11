L'annuncio del procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, durante l'udienza del processo che vede imputato l'ex ministro Scajola

L'imprenditore Vincenzo Speziali Jr ha deciso di patteggiare la pena per il reato di procurata inosservanza di pena. La notizia è stata data questa mattina dal procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, nel corso del processo Breakfast, che vede imputati fra gli altri l'ex ministro dell'Interno, Claudio Scajola e la moglie di Amedeo Matacena, Chiara Rizzo.



L'udienza per il patteggiamento è fissata per il 29 gennaio prossimo davanti al gip di Reggio. La DDA di Reggio Calabria ha dato l'assenso alla richiesta di pena concordata da parte di Speziali, accusato di aver favorito la latitanza di Amedeo Matacena.

Slitta la testimonianza di Silvio Berlusconi, prevista per il 22 gennaio. L'ex premier sarà impegnato in un altro processo in cui è parte civile. La sua testimonianza è stata programmata per il 5 febbraio prossimo.