Sono stati condannati a trecento anni di carcere 35 imputati del processo 'Chimera', contro la cosca lametina Cerra-Torcasio-Gualtieri, che hanno scelto il rito abbreviato. Tre le assoluzioni

Tre secoli di carcere per gli imputati del processo 'Chimera' che hanno scelto il rito abbreviato. Questa la sentenza di primo grado pronunciata dal giudice del Tribunale di Catanzaro, Antonio Battaglia. Trentacinnque le condanne per gli affiliati alla cosca lametina dei Cerra-Torcasio-Gualtieri, cha vaariano dagli otto mesi ai 14 anni, solo tre gli assolti.



Le condanne:

Nino Cerra, 13 anni e 4 mesi

Teresina Cerra, 10 anni

Pasquale Cerra, 9 anni e 4 mesi

Luca Cerra, 6 anni

Vincenzo Torcasio, 13 anni

Alessandro Torcasio cl. 86,7 anni e 8 mesi

Pasquale Torcasio, 7 anni e 8 mesi

Francesco Tropea, 7 anni e 8 mesi

Angelina Torcasio, 3 anni e 8 mesi

Emilio Francesco Gualtieri, 8 anni

Maria Gualtieri, 4 anni

Nicola Gualtieri, 12 anni

Antonia Gualtieri, 3 anni e 8 mesi

Ottorino Rainieri, 10 anni e 8 mesi

Gennaro Muraca, 7 anni e 4 mesi,

Antonio Villella, 7 anni e 8 mesi

Giuseppe Gullo, 8 anni

Pasquale Carnovale, 7 anni e 8 mesi

Paolo Paone, 7 anni e 4 mesi

Antonio Paradiso, 7 anni e 4 mesi

Gaetano Larosa, 8 anni

Nino Cerra cl.91, 7 anni e 4 mesi

Angelo Francesco Paradiso, 7 anni e 4 mesi

Pasquale Torcasio, cl. 69, 14 anni

Domenico Torcasio, 8 anni e 8 mesi

Giovanni Torcasio, 8 anni,

Federico Gualtieri, 8 anni

Antonio Gualtieri, 13 anni e 4 mesi

Francesco Gualtieri, 8 anni

Cesare Gualtieri, 14 anni

Nicola Gualtieri, cl.45, 8 anni e 8 mesi

Giuseppe Rainieri, 7 anni e 8 mesi

Luciano Cimino, 4 anni e 8 mesi

Giancarlo Chirumbolo, 6 anni

Alessandro Durante, 8 mesi



Le assoluzioni:

Torcasio Rita, assolta per non aver commesso il fatto

Torcasio Angela, assolta per non aver commesso il fatto

Rainieri Aurora, assolta per non aver commesso il fatto