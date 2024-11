In relazione alla deposizione dell’imprenditore Francesco Cascasi avvenuta ieri nel processo “Costa Pulita” nel corso della quale il teste ha raccontato che il titolare del ristorante L’Approdo di Vibo Marina gli avrebbe suggerito di andare ad incontrare il boss Cosmo Michele Mancuso di Limbadi per non avere problemi nella gestione e per le concessioni dei pontili a Vibo Marina, dal sig. Giuseppe Lopreiato riceviamo e integralmente pubblichiamo: “Egregio Sig. Direttore, leggo alcune affermazioni fatte in sede di udienza nei miei confronti dal Sig. Cascasi Francesco e posso affermare che esse assolutamente non corrispondono al vero. Su tale argomento ho già riferito e documentato all’A.G. procedente, alla quale ho chiesto io di essere interrogato, il reale svolgimento dei fatti e le mie ragioni. Posso affermare di non aver mai dato i suggerimenti che Cascasi sostiene e tanto meno di essermi offerto ad accompagnarlo da alcuno. Questo perché chi legge sappia la verità dei fatti. La ringrazio, Giuseppe Lo Preiato”.