Condanne per complessivi 170 anni di carcere sono state inflitte a 13 imputati nel giudizio abbreviato scaturito dall’operazione “Due Mari”. In molti casi le pene hanno superato le richieste della pubblica accusa. Le condanne più alte sono state comminate a Giuseppe Grillo, Alba Maria Osorio Ospina e Pasquale Virgara. Accolte invece le richieste di assoluzione per Vincenzo Pollifrone e Domenico Antonio Sacco. L’intera operazione, portata a termine dalle Fiamme gialle, ha permesso di infliggere all’organizzazione criminale rilevanti perdite economiche, sia sotto il profilo dei capitali investiti che, soprattutto, dei mancati guadagni. La droga complessivamente sequestrata, infatti, una volta lavorata ed immessa in commercio avrebbe fruttato circa tre miliardi di euro.

Di seguito le pene inflitte agli imputati:

Marius Daniela Fusa (12 anni)

Giuseppe Grillo (20 anni)

Khalili Merhi Sultan (10 anni)

Franco Monteleone (20 anni)

Giuseppe Cosimo Monteleone (10 anni)

Alba Mariela Osorio Ospina (20 anni)

Bruno Palmisano (12 anni)

Francesco Pellegrino (12 anni)

Enzo Pescetelli (14 anni)

Vincenzo Pollifrone (assoluzione)

Andres Fernando Ramires Rivera (20 anni)

Domenico Antonio Sacco (assoluzione)

Pasquale Virgara (20 anni)