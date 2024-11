Per l’ex assessore regionale e l’imprenditore la Dda di Catanzaro aveva chiesto 21 anni. Prosciolto anche l’ex consigliere comunale di Vibo Valentia Francescantonio Tedesco. Il procedimento scaturisce dall'inchiesta della Dda di Catanzaro contro la cosca Anello-Fruci di Filadelfia

Il Tribunale di Lamezia Terme – Angelina Silvestri presidente, Maria Giulia Agosti, Gian Marco Angelini a latere – ha questa mattina emesso la sentenza nell’ambito del processo Imponimento, istruito dalla Dda di Catanzaro contro la cosca Anello-Fruci di Filadelfia, il cui potere criminale si estende dalla provincia di Vibo fino al comprensorio di Lamezia Terme.

Il procedimento, il cui dibattimento ha preso piede il 24 settembre 2021, vede coinvolte anche le cosche Tripodi di Porto Salvo, Lo Bianco-Barba di Vibo Valentia, Cracolici di Maierato e Bonavota di Sant’Onofrio.



Settantuno, in tutto, gli imputati, tra appartenenti all’associazione criminale, imprenditori di riferimento, politici, pubblici funzionari ed esponenti delle forze dell’ordine che avrebbero agevolato la consorteria.

Tra questi anche gli imprenditori Francescantonio ed Emanuele Stillitani, considerati dalla Dda di Catanzaro legati da uno stretto rapporto di cointeressenza alla ‘ndrina Anello-Fruci.

Processo Imponimento, la sentenza

Antonio Anania, 42 anni, di Curinga – condannato a 19 anni

Bruno Simone Anania, 32 anni, di Curinga – assolto

Giuseppe Anania, 57 anni, di Curinga – condannato a 4 anni

Giovanni Anello, 31 anni, di Filadelfia – condannato a 3 anni

Giuseppe Anello, 39 anni, di Filadelfia – condannato a 4 anni

Roberto Anello, 36 anni, di Filadelfia – condannato a 4 anni

Rocco Anello, 32 anni, di Filadelfia – condannato a 24 anni

Tommaso Anello, 59 anni, di Filadelfia – condannato a 30 anni

Antonio Attisani, 52 anni, di Francavilla Angitola - assolto

Antonio Attisani, 29 anni, di Filadelfia – condannato a 1 anno

Nazzareno Bellissimo, 41 anni, di Monterosso – condannato a 5 anni e 9 mesi

Giuseppe Bertucci, 48 anni, di Gerocarne – condannato a 3 anni e 6 mesi

Raffaele Mariano Bertucci, 59 anni, di Spadola - assolto

Domenico Calabria, 54 anni, di Rombiolo – condannato a 4 anni

Francesco Caridà, 55 anni, di Pizzo – condannato a 12 anni

Antonio Cerra, 34 anni, di Lamezia – condannato a 4 anni e 3 mesi

Damiano Ciancio, 52 anni, di Dasà – condannato a 3 anni e 6 mesi

Domenico Ciconte, 55 anni, di Sorianello – condannato a 10 anni e 4 mesi

Francesco Conidi, 33 anni, di Polia – condannato a 3 anni e 6 mesi

Salvatore Contartese, 46 anni, di Limbadi - assolto

Bruno Cortese, 68 anni, di Capistrano, ex consigliere comunale - assolto

Francesco Cortese, 51 anni, di Monterosso - assolto

Francesco Cosmano, 36 anni, di Filadelfia – condannato a 4 anni e 6 mesi

Giuseppe Costantino, 40 anni di Filadelfia - assolto

Francesco Crigna, 53 anni, di Parghelia – condannato a 3 anni

Vincenzo Cutrullà, 62 anni, di Pizzo – condannato a 16 anni

Antonio Defina, 73 anni, di Sant’Onofrio - assolto

Giovanni Damiano Deodato, 69 anni, di Cenadi (Cz) ex consigliere comunale – condannato a 2 anni e 9 mesi

Andrea Dominelli, 35 anni, di Chiaravalle – condannato a 3 anni e 2 mesi

Gennaro D’Urso, 70 anni di Sant’angelo a Fasanella (Sa) - assolto

Giovanni Fabiano, 55 anni, di Chiaravalle – condannato a 2 anni e 8 mesi

Antonio Facciolo, 64 anni, di Vibo – condannato a 15 anni

Giuseppe Fortuna – condannato a 8 anni

Nazzareno Franzè, 71 anni, di Cessaniti – condannato a 3 anni e 6 mesi

Marco Galati - 17 anni

Mario Galati, 64 anni, di Polia responsabile dell’Utc – assolto

Gaetano Gori, 38 anni, di Cardinale (Cz) - assolto

Teodoro Grizzaffi, 54 anni, Svizzera – condannato a 1 anno, 9 mesi e 10 giorni

Ariosto Guzzo, 41 anni, di Maida – condannato a 4 anni e 8 mesi

Giuseppe Iozzo, 41 anni, di Monterosso – condannato a 4 anni e 6 mesi

Mario Izzo, 64 anni, di Chiaravalle – condannato a 3 anni e 7 mesi

Domenico Paolo Malta, 34 anni, di Maierato - assolto

Antonio Mazzotta, 26 anni, di Curinga - assolto

Pasquale Mazzotta, 53 anni, di Francavilla - assolto

Giuseppe Mercuri, 47 anni, di Limbadi – condannato a 2 anni e 8 mesi

Maurizio Michienzi, 52 anni, di Filadelfia – condannato a 11 anni e 4 mesi

Cosimo Monteleone, 69 anni, di Polia – condannato a 2 anni e 8 mesi

Francesco Notaris, di Lamezia - condannato a 20 anni

Alfredo Papa, 65 anni, di Lucera (Fg) - 10 anni

Francesco Perugino, 63 anni, di Maida - 16 anni e 8 mesi



Salvatore Pilieci, 41 anni, di Capistrano - assolto

Franco Pontieri, 50 anni, di Nocera – condannato a 3 anni

Rosario Pugliese, alias Cassarola, 57 anni, di Vibo - assolto

Michelino Rizzo, 40 anni, di Filogaso – condannato a 1 anno

Pasquale Rondinelli, 43 anni, di Filadelfia – condannato a 25 anni

Vincenzo Rondinelli, 45 anni, di Filadelfia – condannato a 17 anni

Filippo Ruggiero, 66 anni, di san Gregorio, ex sindaco – condannato a 7 anni e 4 mesi

Domenico Ruscio, 39 anni, di Filadelfia – condannato a 10 mesi

Gaetano Ruscio, 39 anni, di Filadelfia – condannato a 3 anni e 6 mesi

Mario Serratore, 48 anni, di Filadelfia - assolto

Pasquale Scordo, 80 anni, di Tropea – condannato a 3 anni

Emanuele Stillitani, 68 anni, di Pizzo - assolto

Francescantonio Stillitani, 70 anni, di Pizzo - assolto

Salvatore Sisca, 39 anni, di Filadelfia - assolto

Maria Alfonsina Stuppia, 58 anni, di Pizzo - assolta

Andrea Simone Suriano, 46 anni, di Piscopio (VV) – condannato a 3 anni e 6 mesi

Francescantonio Tedesco, 55 anni, di Ionadi, ex consigliere comunale Vibo - assolto

Alessandro Teti, 53 anni, di Cenadi, ex sindaco - assolto

Giuseppe Tonietti, 53 anni, di Pizzo - assolto

Domenico Tripodi, 59 anni, di Portosalvo (Vv) – condannato a 12 anni e 6 mesi

Pietro Verdelli, 49 anni, di Figline Vigliaturo (Cs), assistente di polizia - assolto

Oreste Vona, 45 anni, di Petilia Policastro (Kr) - assolto

Salvatore Zungri, 59 anni, di Rizziconi (Rc) – condannato a 4 anni e 4 mesi.